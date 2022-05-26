В 1 сезоне сериала «Домашнее поле» футбольная команда небольшого провинциального города остается без тренера. Директор клуба Антон Данин находит оригинальный выход из ситуации. Он нанимает на эту должность женщину – москвичку Елену Волкову. Она талантлива и опытна, а кроме того, уже вывела одну команду в Лигу чемпионов. Однако игроки встречают ее без восторга, ведь они считают футбол суровым мужским спортом и не понимают, чему их может научить столичная дама. Но Лена, оказывается, не так уж проста.