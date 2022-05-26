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Домашнее поле 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Домашнее поле
Киноафиша Сериалы Домашнее поле Сезоны Сезон 1

Домашнее поле 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Домашнее поле»

В 1 сезоне сериала «Домашнее поле» футбольная команда небольшого провинциального города остается без тренера. Директор клуба Антон Данин находит оригинальный выход из ситуации. Он нанимает на эту должность женщину – москвичку Елену Волкову. Она талантлива и опытна, а кроме того, уже вывела одну команду в Лигу чемпионов. Однако игроки встречают ее без восторга, ведь они считают футбол суровым мужским спортом и не понимают, чему их может научить столичная дама. Но Лена, оказывается, не так уж проста.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Домашнее поле» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 июня 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 июня 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 июня 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 июня 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
30 июня 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 июля 2022
График выхода всех сериалов
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