Fleishman Is in Trouble 2022, season 1

Fleishman Is in Trouble season 1 poster
Fleishman is in Trouble
Original title
Title Сезон 1
Season premiere 17 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Fleishman Is in Trouble" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Флейшман в беде» немолодой мужчина по имени Тоби Флейшман переживает непростой развод со своей супругой Рэйчел. Когда-то их отношения были полны нежности и страсти, но долгие годы брака и совместное воспитание детей лишили их союз романтики. После расставания Тоби погружается в типичный кризис среднего возраста – немало пьет, ходит по барам и шумным компаниям и знакомится с молодыми девушками через онлайн-приложения. Но однажды бывшая жена бесследно пропадает, оставив детей на его пороге. Чтобы разыскать Рэйчел, герой должен вспомнить все подробности их брака и найти истинную причину разлада.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

Fleishman Is in Trouble List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Summon Your Witnesses
Season 1 Episode 1
17 November 2022
Welcome to Paniquil
Season 1 Episode 2
17 November 2022
Free Pass
Season 1 Episode 3
24 November 2022
God, What An Idiot He Was
Season 1 Episode 4
1 December 2022
Vantablack
Season 1 Episode 5
8 December 2022
This Is My Enjoyment
Season 1 Episode 6
15 December 2022
Me-Time
Season 1 Episode 7
22 December 2022
The Liver
Season 1 Episode 8
29 December 2022
