Harriet la espía 2021 - 2023, season 2

Harriet la espía season 2 poster
Harriet the Spy
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 5 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 50 minutes
"Harriet la espía" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Шпионка Гарриет» отважная одиннадцатилетняя девчонка, как всегда, стремится успеть везде и сразу и узнать все обо всем. Гарриет мечтает стать настоящим секретным агентом и тренируется каждый день, распутывая секреты своих родственников и соседей по улице. Она то участвует в фотоконкурсе, тайно снимая знакомых через забор, то хитростью заставляет изрядно поправившегося друга отказаться от вкусняшек, то помогает соседке завершить свой вишлист. Но иногда Гарриет действительно находит занимательные дела, которые полиция никогда бы не смогла раскрыть без ее помощи…

Series rating

6.6
Rate 12 votes
6.8 IMDb

Harriet la espía List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
General Mouthwashington
Season 2 Episode 1
5 May 2023
It's My Party and I'll Spy If I Want To
Season 2 Episode 2
5 May 2023
World of Tomorrow
Season 2 Episode 3
5 May 2023
Lucky Penny
Season 2 Episode 4
5 May 2023
Ole Golly in Love
Season 2 Episode 5
5 May 2023
The Walrus and the Carpenter
Season 2 Episode 6
5 May 2023
The Age of Harriet
Season 2 Episode 7
5 May 2023
Everyone Hates Me
Season 2 Episode 8
5 May 2023
I Am the Onion
Season 2 Episode 9
5 May 2023
Harriet the Writer
Season 2 Episode 10
5 May 2023
