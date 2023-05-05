Во 2 сезоне сериала «Шпионка Гарриет» отважная одиннадцатилетняя девчонка, как всегда, стремится успеть везде и сразу и узнать все обо всем. Гарриет мечтает стать настоящим секретным агентом и тренируется каждый день, распутывая секреты своих родственников и соседей по улице. Она то участвует в фотоконкурсе, тайно снимая знакомых через забор, то хитростью заставляет изрядно поправившегося друга отказаться от вкусняшек, то помогает соседке завершить свой вишлист. Но иногда Гарриет действительно находит занимательные дела, которые полиция никогда бы не смогла раскрыть без ее помощи…