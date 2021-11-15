В 1 сезоне сериала «Доктор Надежда» в клинику репродуктологии приходит новый врач – женщина-хирург Надежда Павлова. На первый взгляд, она успешна и уверена в себе, но выясняется, что на душе у нее скребутся кошки. Надя не ладит с собственной дочерью, имеет множество страхов и никак не может выстроить личную жизнь. В это время молодожены Александр Родионов и Ольга Ольховская ждут прибавления в семействе, но их брак подвергается первым испытаниям. А кое-кто из старых коллег решает открыть свой бизнес.