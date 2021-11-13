В 1 сезоне сериала «Провинциал» в лесу происходит загадочное убийство, в котором обвиняют генерала полиции Фирсова. На место преступления приезжает местный участковый из деревни Сошняки капитан Семашко. Столичные коллеги относятся к нему без особого уважения и не подпускают его к расследованию. Однако именно ему удается найти настоящего виновника убийства и оправдать генерала. В благодарность тот приглашает талантливого сотрудника в свой отдел. Но ни невеста Семашко, ни новый коллектив не рады этому назначению.