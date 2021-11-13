Provincial 2021, season 1

Провинциал 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 24
Runtime 20 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Провинциал» в лесу происходит загадочное убийство, в котором обвиняют генерала полиции Фирсова. На место преступления приезжает местный участковый из деревни Сошняки капитан Семашко. Столичные коллеги относятся к нему без особого уважения и не подпускают его к расследованию. Однако именно ему удается найти настоящего виновника убийства и оправдать генерала. В благодарность тот приглашает талантливого сотрудника в свой отдел. Но ни невеста Семашко, ни новый коллектив не рады этому назначению.

6.4 IMDb

Season 1
Случай на охоте
Season 1 Episode 1
13 November 2021
Я убил свою жену
Season 1 Episode 2
13 November 2021
Роковой шедевр
Season 1 Episode 3
13 November 2021
Жёсткая подстава
Season 1 Episode 4
13 November 2021
Летающий покойник
Season 1 Episode 5
13 November 2021
Неудачное ограбление
Season 1 Episode 6
13 November 2021
Пиррова победа
Season 1 Episode 7
13 November 2021
Рыбный день
Season 1 Episode 8
13 November 2021
Серия 9
Season 1 Episode 9
20 November 2021
Серия 10
Season 1 Episode 10
20 November 2021
Серия 11
Season 1 Episode 11
20 November 2021
Серия 12
Season 1 Episode 12
20 November 2021
Серия 13
Season 1 Episode 13
20 November 2021
Серия 14
Season 1 Episode 14
20 November 2021
Серия 15
Season 1 Episode 15
20 November 2021
Серия 16
Season 1 Episode 16
20 November 2021
Грибной человек
Season 1 Episode 17
27 November 2021
Неудачный свидетель
Season 1 Episode 18
27 November 2021
Тайны обезьян
Season 1 Episode 19
27 November 2021
Тёмная сторона Луны
Season 1 Episode 20
27 November 2021
Парад иуд
Season 1 Episode 21
27 November 2021
Свадьба с препятствиями
Season 1 Episode 22
27 November 2021
Лишний должен умереть
Season 1 Episode 23
27 November 2021
Игра на вышибание
Season 1 Episode 24
27 November 2021
