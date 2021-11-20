В 1 сезоне сериала «Заговор небес» предприниматель Максим знакомится с молодой блогершей Марией. Волей случая они оба становятся главными героями запутанной криминальной истории. Кто-то объявляет охоту на близких подруг Маши, а Макс вызывается ей помочь. Когда-то он работал оперативником в полиции, и с тех пор у мужчины сохранилось немало опыта и связей. Но чем глубже он погружается в это странное расследование, тем больше у него возникает сомнений: действительно ли они с Машей познакомились случайно?