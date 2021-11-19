В 1 сезоне сериала «Вера больше не верит» молодая девушка Вера Зацепина приезжает в маленький городок, где она родилась и выросла. Выясняется, что ее двоюродная сестра Мария была избита и теперь лежит в больнице, не приходя в сознание. Подозрение в нападении ложится на плечи ее супруга Ильи. В прошлом Вера была влюблена в этого мужчину, но тот предпочел ее кузину, после чего они не общались. Прежние чувства вновь вспыхивают в сердце девушки, и она решает доказать, что Илья не причинял никому вреда.