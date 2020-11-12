В 1 сезоне сериала «Мы встретились в Стамбуле» действие разворачивается в столице Турции. В центре событий оказываются восемь человек, которых случайно свела судьба в шумном городе. Каждый из героев занимает свое положение в обществе, исповедует собственную религию и следует своим социально-культурным убеждениям. Молодая женщина по имени Мерием отправляется на сеанс к психотерапевту в государственную клинику. Она работает гувернанткой в домах состоятельных людей, а сама живет со своим братом в деревне неподалеку от Стамбула. Девушка не имеет образования, но твердо следует религиозным традициям, привитым ей с детства.