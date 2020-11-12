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Мы встретились в Стамбуле 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мы встретились в Стамбуле
Киноафиша Сериалы Мы встретились в Стамбуле Сезоны Сезон 1

Bir Başkadır 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Мы встретились в Стамбуле»

В 1 сезоне сериала «Мы встретились в Стамбуле» действие разворачивается в столице Турции. В центре событий оказываются восемь человек, которых случайно свела судьба в шумном городе. Каждый из героев занимает свое положение в обществе, исповедует собственную религию и следует своим социально-культурным убеждениям. Молодая женщина по имени Мерием отправляется на сеанс к психотерапевту в государственную клинику. Она работает гувернанткой в домах состоятельных людей, а сама живет со своим братом в деревне неподалеку от Стамбула. Девушка не имеет образования, но твердо следует религиозным традициям, привитым ей с детства.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий сериала Мы встретились в Стамбуле График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 ноября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 ноября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 ноября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 ноября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 ноября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 ноября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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