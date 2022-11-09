Zootopia+ 2022, season 1

Zootopia+ season 1 poster
Zootopia+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 36 minutes
"Zootopia+" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Зверополис+» в семействе кроликов случается переполох. Старшая дочка фермеров Бонни и Стю решает покинуть отчий дом и стать полицейским в большом городе. Но пока родные провожают блудную дочку, за ней незаметно увязывается один из многочисленных младших братьев. В это время хорек Дюк попадает за решетку за очередное ограбление. Гепард Когтяузер пытается пройти прослушивание для нового реалити-шоу. Опоссум Фру-Фру вместе со своими сестричками сияет на экране. Землеройка мистер Биг выдает любимую дочь замуж и ностальгирует по ушедшей юности, а ленивцы Флеш и Присцилла отправляются на очень долгое свидание.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Zootopia+ List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Hopp on Board
Season 1 Episode 1
9 November 2022
The Real Rodents of Little Rodentia
Season 1 Episode 2
9 November 2022
Duke the Musical
Season 1 Episode 3
9 November 2022
The Godfather of the Bride
Season 1 Episode 4
9 November 2022
So You Think You Can Prance
Season 1 Episode 5
9 November 2022
Dinner Rush
Season 1 Episode 6
9 November 2022
