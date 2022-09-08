В 1 сезоне сериала «Тачки на дороге» антропоморфная говорящая машина по имени Молния Маккуин отправляется в новое путешествие. Лучший друг героя Мэт узнает, что его сестра, живущая в другом городе, выходит замуж. Он не может пропустить такое важное событие, поэтому приглашает Молнию в дорогу. Впервые покинув родной Радиатор-Спрингс, тачки сталкиваются с приключениями и опасностями огромного автомира. Они разыскивают заправку в пустынной степи, знакомятся с новыми друзьями и даже убегают от жутких зубастых автозавров, питающихся металлом. Но герои никогда не унывают и спешат навстречу неизведанному.