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Тачки на дороге 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тачки на дороге
Киноафиша Сериалы Тачки на дороге Сезоны Сезон 1

Cars on the Road
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 1 час 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тачки на дороге»

В 1 сезоне сериала «Тачки на дороге» антропоморфная говорящая машина по имени Молния Маккуин отправляется в новое путешествие. Лучший друг героя Мэт узнает, что его сестра, живущая в другом городе, выходит замуж. Он не может пропустить такое важное событие, поэтому приглашает Молнию в дорогу. Впервые покинув родной Радиатор-Спрингс, тачки сталкиваются с приключениями и опасностями огромного автомира. Они разыскивают заправку в пустынной степи, знакомятся с новыми друзьями и даже убегают от жутких зубастых автозавров, питающихся металлом. Но герои никогда не унывают и спешат навстречу неизведанному.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Тачки на дороге График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дино Парк Dino Park
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2022
Отбой Lights Out
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2022
Соленая лихорадка Salt Fever
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2022
Легенда The Legend
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2022
Время для шоу Show Time
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2022
Грузовики Trucks
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2022
Фильм категории Б B-Movie
Сезон 1 Серия 7
8 сентября 2022
Дорожные громыхатели Road Rumblers
Сезон 1 Серия 8
8 сентября 2022
Женитьба Gettin' Hitched
Сезон 1 Серия 9
8 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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