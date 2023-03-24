В 1 сезоне сериала «От кого мы убегали, мама?» молодая женщина с ребенком на руках путешествует по всей Турции, не останавливаясь ни в одном городе больше чем на несколько недель. Ее дочка растет в дороге, не зная других родственников и друзей, кроме собственной мамы. Настольной книгой вместо свода законов и Библии им служит сказка об олененке Бэмби, в честь которого зовут девочку. Но чем старше становится Бэмби, тем больше вопросов у нее возникает к матери. Девочке хочется знать, ради чего они постоянно бегут, от кого скрываются и что будет, если они наконец осядут на одном месте? Однажды женщине придется дать ответ.