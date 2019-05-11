В 1 сезоне сериала «Звезды и лисы» Александр и Николай Галицкие жили спокойной жизнью. Нико занимался наукой, работая в научно-исследовательском институте. Совсем не похожий на него брат Сандро был творческой натурой. Он читал реп и жил без забот. Однажды к Сандро пришла полиция. Братьев обвинили в убийстве Милютина. Незнакомый им человек оставил им большое наследство. Мотивы Милютина неизвестны. Полиция считает, что Сандро и Нико убили мужчину, чтобы получить деньги. Братьям предстоит придумать, как избежать тюрьмы.