Во 2 сезоне сериала «Заступники» талантливая девушка-адвокат по имени Нина Метлицкая продолжает непростой карьерный путь в юридическом Филиале № 1. Когда-то она начинала работать в небольшой консультации в Подмосковье, но счастливая случайность привела ее в лучшее адвокатское бюро всего Советского Союза. Более опытные коллеги с недоверием относятся к молодой и слишком эмоциональной сотруднице, которая искренне переживает за каждого своего подзащитного. Однако трудолюбие, уверенность в своих действиях и страстное желание добиться справедливости помогают Нине доказать, что она настоящий профессионал.