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Заступники 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Заступники
Киноафиша Сериалы Заступники Сезоны Сезон 2

Заступники 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Заступники»

Во 2 сезоне сериала «Заступники» талантливая девушка-адвокат по имени Нина Метлицкая продолжает непростой карьерный путь в юридическом Филиале № 1. Когда-то она начинала работать в небольшой консультации в Подмосковье, но счастливая случайность привела ее в лучшее адвокатское бюро всего Советского Союза. Более опытные коллеги с недоверием относятся к молодой и слишком эмоциональной сотруднице, которая искренне переживает за каждого своего подзащитного. Однако трудолюбие, уверенность в своих действиях и страстное желание добиться справедливости помогают Нине доказать, что она настоящий профессионал.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Заступники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
21 февраля 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
22 февраля 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
23 февраля 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
24 февраля 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
28 февраля 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
1 марта 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
2 марта 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
3 марта 2022
График выхода всех сериалов
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