В 1 сезоне сериала «One Piece. Большой куш» паренек по имени Манки Д. Луффи встает на непростой и опасный путь пиратства. Более того, он мечтает стать настоящим Королем пиратов. Для этого он собирает свою первую команду и отправляется в море на поиски клада. Сундук с невиданными сокровищами на одном из необитаемых островов спрятал легендарный Гол Д. Роджер. Этот мифический клад называют «Ван-Пис», и найти его пытаются все мало-мальски амбициозные моряки. Ведь сокровище сделает своего обладателя Королем пиратов.