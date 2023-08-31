One Piece 2023, season 1

One Piece
Season premiere 31 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"One Piece" season 1 description

В 1 сезоне сериала «One Piece. Большой куш» паренек по имени Манки Д. Луффи встает на непростой и опасный путь пиратства. Более того, он мечтает стать настоящим Королем пиратов. Для этого он собирает свою первую команду и отправляется в море на поиски клада. Сундук с невиданными сокровищами на одном из необитаемых островов спрятал легендарный Гол Д. Роджер. Этот мифический клад называют «Ван-Пис», и найти его пытаются все мало-мальски амбициозные моряки. Ведь сокровище сделает своего обладателя Королем пиратов.

8.2
Rate 13 votes
8.3 IMDb

One Piece List of episodes

ROMANCE DAWN
Season 1 Episode 1
31 August 2023
THE MAN IN THE STRAW HAT
Season 1 Episode 2
31 August 2023
TELL NO TALES
Season 1 Episode 3
31 August 2023
THE PIRATES ARE COMING
Season 1 Episode 4
31 August 2023
EAT AT BARATIE!
Season 1 Episode 5
31 August 2023
THE CHEF AND THE CHORE BOY
Season 1 Episode 6
31 August 2023
THE GIRL WITH THE SAWFISH TATTOO
Season 1 Episode 7
31 August 2023
WORST IN THE EAST
Season 1 Episode 8
31 August 2023
