В 1 сезоне сериала «Станция одиннадцать» цивилизация не смогла преодолеть пандемию опасного вируса, который стал роковым для человечества. С тех пор прошло около двадцати лет. Несколько гастролирующих актеров колесят по постапокалиптическим Штатам со своими постановками по произведениям Шекспира. Еду они находят в заброшенных жилищах. Бродячих артистов ждет столкновение с представителями чудовищного религиозного культа и их главарем по кличке Пророк. Он господствует в провинциальном городе возле Великих озер.