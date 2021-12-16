Station Eleven 2021 - 2022, season 1

Season premiere 16 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Station Eleven" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Станция одиннадцать» цивилизация не смогла преодолеть пандемию опасного вируса, который стал роковым для человечества. С тех пор прошло около двадцати лет. Несколько гастролирующих актеров колесят по постапокалиптическим Штатам со своими постановками по произведениям Шекспира. Еду они находят в заброшенных жилищах. Бродячих артистов ждет столкновение с представителями чудовищного религиозного культа и их главарем по кличке Пророк. Он господствует в провинциальном городе возле Великих озер.

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.5 IMDb

Station Eleven List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Wheel of Fire
Season 1 Episode 1
16 December 2021
A Hawk from a Handshaw
Season 1 Episode 2
16 December 2021
Hurricane
Season 1 Episode 3
16 December 2021
Rosencrantz and Guildenstern Aren't Dead
Season 1 Episode 4
23 December 2021
The Severn City Airport
Season 1 Episode 5
23 December 2021
Survival Is Insufficient
Season 1 Episode 6
30 December 2021
Goodbye My Damaged Home
Season 1 Episode 7
30 December 2021
Who's There?
Season 1 Episode 8
6 January 2022
Dr. Chaudhary
Season 1 Episode 9
6 January 2022
Unbroken Circle
Season 1 Episode 10
13 January 2022
