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Станция одиннадцать 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Станция одиннадцать
Киноафиша Сериалы Станция одиннадцать Сезоны Сезон 1

Station Eleven 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Станция одиннадцать»

В 1 сезоне сериала «Станция одиннадцать» цивилизация не смогла преодолеть пандемию опасного вируса, который стал роковым для человечества. С тех пор прошло около двадцати лет. Несколько гастролирующих актеров колесят по постапокалиптическим Штатам со своими постановками по произведениям Шекспира. Еду они находят в заброшенных жилищах. Бродячих артистов ждет столкновение с представителями чудовищного религиозного культа и их главарем по кличке Пророк. Он господствует в провинциальном городе возле Великих озер.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Станция одиннадцать График выхода всех сериалов
Сезон 1
Огненное колесо Wheel of Fire
Сезон 1 Серия 1
16 декабря 2021
Ястреб из рукопожатия A Hawk from a Handshaw
Сезон 1 Серия 2
16 декабря 2021
Ураган Hurricane
Сезон 1 Серия 3
16 декабря 2021
Розенкранц и Гильденстерн не 4мертвы Rosencrantz and Guildenstern Aren't Dead
Сезон 1 Серия 4
23 декабря 2021
Аэропорт Северн-Сити The Severn City Airport
Сезон 1 Серия 5
23 декабря 2021
Выживания недостаточно Survival Is Insufficient
Сезон 1 Серия 6
30 декабря 2021
Прощай, мой разрушенный дом Goodbye My Damaged Home
Сезон 1 Серия 7
30 декабря 2021
Кто здесь? Who's There?
Сезон 1 Серия 8
6 января 2022
Доктор Чаудхари Dr. Chaudhary
Сезон 1 Серия 9
6 января 2022
Неразрывный круг Unbroken Circle
Сезон 1 Серия 10
13 января 2022
График выхода всех сериалов
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