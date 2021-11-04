В 1 сезоне сериала «Староста класса» события фокусируются на компании старшеклассников, которые делают все возможное, чтобы быть лучшими из лучших: они учатся на одни пятерки, активно участвуют в жизни школы и в целом всячески стремятся угодить своим учителям и родителям. Увы, одна из преподавательниц не разделяет желаний своих подопечных, так как считает, что те слишком сильно погрязли в учебе и практически забыли о своей личной жизни. Учительница пытается объяснить подросткам, что оценки в аттестате далеко не так сильно важны, как им кажется.