Head of the Class 2021, season 1

Head of the Class season 1 poster
Head of the Class 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 November 2021
Production year 2021
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Head of the Class" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Староста класса» события фокусируются на компании старшеклассников, которые делают все возможное, чтобы быть лучшими из лучших: они учатся на одни пятерки, активно участвуют в жизни школы и в целом всячески стремятся угодить своим учителям и родителям. Увы, одна из преподавательниц не разделяет желаний своих подопечных, так как считает, что те слишком сильно погрязли в учебе и практически забыли о своей личной жизни. Учительница пытается объяснить подросткам, что оценки в аттестате далеко не так сильно важны, как им кажется.

Series rating

4.6
Rate 13 votes
4.8 IMDb

Head of the Class List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
4 November 2021
Moms Be Momming
Season 1 Episode 2
4 November 2021
As the World Sa-Turns
Season 1 Episode 3
4 November 2021
The Stare-Master
Season 1 Episode 4
4 November 2021
YOLO
Season 1 Episode 5
4 November 2021
All We Do Is Win
Season 1 Episode 6
4 November 2021
The Escalante Minute
Season 1 Episode 7
4 November 2021
Beaks and Cheeks
Season 1 Episode 8
4 November 2021
Frozen Dinner...Party
Season 1 Episode 9
4 November 2021
Three More Years
Season 1 Episode 10
4 November 2021
