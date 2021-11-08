В 1 сезоне сериала «Седьмая симфония» в окруженный фашистскими войсками Ленинград доставляют партитуру легендарной музыкальной композиции Дмитрия Шостаковича. Дирижер Карл Элиасберг получает специальное задание партии – во что бы то ни стало сыграть произведение и транслировать его по радио на весь Советский Союз. Но для этого ему придется заново собрать музыкантов, ведь многие из них ушли воевать или погибли от голода. Это выступление должно стать символом будущей победы, в которую пока сложно поверить.