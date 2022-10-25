В 1 сезоне сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» зрителей ожидают пять отдельных законченных историй в жанре хоррор о разных персонажах. Героями эпизодов станут ожившие мертвецы, одержимые дети, участники дьявольских ритуалов, огромные насекомые и другие жутковатые создания из лабиринтов фантазии Гильермо дель Торо. Однако самым опасным существом в этой фантасмагорической реальности остается человек. Именно он способен причинить наибольший вред своим сородичам и самому себе, особенно под воздействием страстей.