В 1 сезоне сериала «Лунная девочка и Дьявольский динозавр» события происходят в киновселенной Marvel. Главной героине Лунелле Лафайет тринадцать лет. Лунная девочка не по годам отважна и талантлива. Она рассекает по нью-йоркским улицам на роликах в сопровождении своего друга Дьявольского динозавра. Огромный монстр с интеллектом, который не уступит человеческому, случайно переместился во времени и попал в современную Америку. На пару с ним маленькая героиня со сверхспособностями встает на защиту города. Опасности в лице злодеев подстерегают Лунеллу и Дьявольского динозавра на каждом шагу.