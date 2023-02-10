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Лунная девочка и Дьявольский динозавр 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лунная девочка и Дьявольский динозавр
Киноафиша Сериалы Лунная девочка и Дьявольский динозавр Сезоны Сезон 1

Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лунная девочка и Дьявольский динозавр»

В 1 сезоне сериала «Лунная девочка и Дьявольский динозавр» события происходят в киновселенной Marvel. Главной героине Лунелле Лафайет тринадцать лет. Лунная девочка не по годам отважна и талантлива. Она рассекает по нью-йоркским улицам на роликах в сопровождении своего друга Дьявольского динозавра. Огромный монстр с интеллектом, который не уступит человеческому, случайно переместился во времени и попал в современную Америку. На пару с ним маленькая героиня со сверхспособностями встает на защиту города. Опасности в лице злодеев подстерегают Лунеллу и Дьявольского динозавра на каждом шагу.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Лунная девочка и Дьявольский динозавр График выхода всех сериалов
Сезон 1
Приземление лунной девушки Moon Girl Landing
Сезон 1 Серия 1
10 февраля 2023
Городской хулиган The Borough Bully
Сезон 1 Серия 2
11 февраля 2023
Риск Run The Rink
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2023
Самопроверка Check Yourself
Сезон 1 Серия 4
18 февраля 2023
Сегодня волосы есть, а завтра их уже не будет Hair Today, Gone Tomorrow
Сезон 1 Серия 5
25 февраля 2023
Потусторонний The Beyonder
Сезон 1 Серия 6
25 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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