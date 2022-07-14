В 1 сезоне сериала «Люся» в центре событий – мужчина по имени Сеня, создавший умную колонку по имени Люся. Сеня много разговаривает с технической установкой, желая наделить ее человеческими качествами. Герой делится с ней всеми сокровенными переживаниями. Люсе известно о трудностях, с которыми пытаются справиться дочери Сени, а также о проблемах героя с супругой. Колонка помогает мужчине, когда он подвергается унижению на глазах своих родных. Вместе с ней Сеня находит сына политика, который устроил для него это испытание.