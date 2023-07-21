Во 2-м сезоне сериала «Кокетка» Джойс и Даг переживают небывалый взлет своей издательской карьеры. Выпустив первый в мире эротический журнал для женской аудитории с мужчинами-моделями, они перенесли волну общественного неодобрения и проблем с законом. Теперь фальшивое осуждение сменяется искренним восторгом. Стартап молодой женщины и ее отважного компаньона поддерживает активно развивающееся феминистическое движение. Джойс подписывает многомиллионный контракт с медиамагнатом и становится звездой. Но мир богатства и искушений таит в себе множество подводных камней и неожиданных проблем…