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Alien: Earth
Seasons
Season 1
Alien: Earth
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
12 August 2025
Production year
2025
Number of episodes
8
Runtime
8 hours 0 minute
Series rating
7.5
Rate
25
votes
7.1
IMDb
Alien: Earth List of episodes
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