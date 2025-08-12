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Alien: Earth 2025, season 1

Alien: Earth season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Alien: Earth Seasons Season 1
Alien: Earth
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 August 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute

Series rating

7.5
Rate 25 votes
7.1 IMDb

Alien: Earth List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Neverland
Season 1 Episode 1
12 August 2025
Mr. October
Season 1 Episode 2
12 August 2025
Metamorphosis
Season 1 Episode 3
19 August 2025
Observation
Season 1 Episode 4
26 August 2025
In Space, No One...
Season 1 Episode 5
2 September 2025
The Fly
Season 1 Episode 6
9 September 2025
Emergence
Season 1 Episode 7
16 September 2025
The Real Monsters
Season 1 Episode 8
23 September 2025
TV series release schedule
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