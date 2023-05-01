В 1 сезоне сериала «Сантехники Белого дома» после уотергейтских краж и других громких скандалов вокруг правительства Соединенных Штатов администрация президента Никсона решает нанять команду специалистов для решения этих проблем. Кандидатов подыскивают среди лучших оперативников полиции, которые умеют раскрывать запутанные дела и работать с информацией. Ребята должны незаметно присутствовать на всех важных заседаниях Белого дома и отслеживать любые утечки внутренних данных. За это их иронично называют «сантехниками Белого дома», однако именно от них теперь зависит безопасность государства.