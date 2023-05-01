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Сантехники Белого дома 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сантехники Белого дома
Киноафиша Сериалы Сантехники Белого дома Сезоны Сезон 1

The White House Plumbers
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сантехники Белого дома»

В 1 сезоне сериала «Сантехники Белого дома» после уотергейтских краж и других громких скандалов вокруг правительства Соединенных Штатов администрация президента Никсона решает нанять команду специалистов для решения этих проблем. Кандидатов подыскивают среди лучших оперативников полиции, которые умеют раскрывать запутанные дела и работать с информацией. Ребята должны незаметно присутствовать на всех важных заседаниях Белого дома и отслеживать любые утечки внутренних данных. За это их иронично называют «сантехниками Белого дома», однако именно от них теперь зависит безопасность государства.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сантехники Белого дома» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ограбление в Беверли-Хиллз The Beverly Hills Burglary
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2023
Пожалуйста, уничтожь это, а? Please Destroy This, Huh?
Сезон 1 Серия 2
8 мая 2023
Не пейте виски в Уотергейте Don't Drink the Whiskey at the Watergate
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2023
Жена писателя The Writer's Wife
Сезон 1 Серия 4
22 мая 2023
Истинно верующие True Believers
Сезон 1 Серия 5
29 мая 2023
График выхода всех сериалов
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