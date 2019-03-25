В 1 сезоне сериала «С волками жить…» девушка Марта уходит из дома и рожает дочь криминальному авторитету Николаю Семирядченко. Вскоре саму молодую мать кто-то убивает, а ее муж оказывается за решеткой. Их дочери Еве не остается иного пути, кроме как двигаться по стопам отца. Несовершеннолетняя девочка присоединяется к бандитской «семье» и отвлекает внимание жертв, пока ее «братья» их обчищают. В свободное время Ева рисует, мечтает о настоящей любви и о безопасной жизни. Однако выясняется, что кое-кто ее разыскивает.