В 1 сезоне сериала «Нарисуй мне маму» сотрудница музея Нина оказывается под угрозой увольнения. Девушка боится остаться без средств, поэтому сдает комнату в своей квартире обаятельному мужчине по имени Роман. Новый квартирант приветлив и мил с ней, поэтому Нина быстро начинает питать к нему нежные чувства. Тем более круг ее общения крайне тесен: она дружит только с пожилой соседкой да с мальчиком Санькой, который просит ее нарисовать портрет его покойной мамы. Но героиня не догадывается, что Роман преследует свои цели.