Во 2 сезоне сериала «Темпл» супруга главного героя Бет наконец приходит в себя после продолжительной комы. Женщина не помнит, что с ней произошло, и задает множество вопросов. Дэниел, который открыл подпольную больницу и пошел на преступления только ради ее спасения, растерян. Дела зашли слишком далеко. На своем операционном столе мужчина спасал преступников и даже совершал убийства, и теперь он не знает, как избавиться от последствий. Единственный способ выстоять против мафии и полиции – продолжить сражаться.