В 1 сезоне сериала «Алмазная корона» молодая художница Мария оканчивает университет и остается без крыши над головой. Ее разыскивает давняя подруга Жанна и предлагает вместе с ней делать ювелирные украшения на заказ. Но только Маша вливается в прибыльный бизнес, как супруг Жанны сбегает из города со всеми деньгами. Чтобы помочь подруге и рассчитаться с долгами, Маша принимает рискованное предложение. Она соглашается за большие деньги присматривать за квартирой, в которой происходят странные вещи.