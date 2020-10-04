В 1 сезоне сериала «Воспитание чувств» семнадцатилетняя Снежана лишается родителей и берет на себя заботу о младшей сестренке Марине. Она посвящает всю себя воспитанию девочки, забывая о собственных нуждах и желаниях. Проходят годы, и обе сестры становятся взрослыми девушками. Снежана мечтает о настоящей счастливой семье, какая была у них с Мариной в детстве. Она влюбляется в обаятельного и богатого мужчину и выходит за него замуж. Но у ее сестры все идет не так гладко, и между девушками возникает напряжение.