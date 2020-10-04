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Воспитание чувств 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Воспитание чувств
Киноафиша Сериалы Воспитание чувств Сезоны Сезон 1

Виховання почуттів 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Воспитание чувств»

В 1 сезоне сериала «Воспитание чувств» семнадцатилетняя Снежана лишается родителей и берет на себя заботу о младшей сестренке Марине. Она посвящает всю себя воспитанию девочки, забывая о собственных нуждах и желаниях. Проходят годы, и обе сестры становятся взрослыми девушками. Снежана мечтает о настоящей счастливой семье, какая была у них с Мариной в детстве. Она влюбляется в обаятельного и богатого мужчину и выходит за него замуж. Но у ее сестры все идет не так гладко, и между девушками возникает напряжение.

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Список серий 1-го сезона сериала «Воспитание чувств» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2020
График выхода всех сериалов
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