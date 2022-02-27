В 1 сезоне сериала «На взводе: Битва за Uber» представлена первая часть антологии, посвященной созданию могущественных мировых корпораций. Зрители узнают историю образования сервиса персональных водителей Uber, завоевавшего признание во многих странах. Главная роль отведена директору и соучредителю компании Трэвису Каланику. Компания столкнулась с обвинениями в слежении за своими сотрудниками, а также пережила скандальный уход Каланика в отставку. Это случилось в 2017 году, после того, как он был обвинен в домогательствах.