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На взводе: Битва за Uber 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала На взводе: Битва за Uber
Киноафиша Сериалы На взводе: Битва за Uber Сезоны Сезон 1

Super Pumped: The Battle For Uber 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «На взводе: Битва за Uber»

В 1 сезоне сериала «На взводе: Битва за Uber» представлена первая часть антологии, посвященной созданию могущественных мировых корпораций. Зрители узнают историю образования сервиса персональных водителей Uber, завоевавшего признание во многих странах. Главная роль отведена директору и соучредителю компании Трэвису Каланику. Компания столкнулась с обвинениями в слежении за своими сотрудниками, а также пережила скандальный уход Каланика в отставку. Это случилось в 2017 году, после того, как он был обвинен в домогательствах.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «На взводе: Битва за Uber» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Развивайся или умри Grow or Die
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2022
Х к Х X to the X
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2022
Война War
Сезон 1 Серия 3
13 марта 2022
Бубер Boober
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2022
Пропагандистское наступление The Charm Offensive
Сезон 1 Серия 5
27 марта 2022
Удалить Uber Delete Uber
Сезон 1 Серия 6
3 апреля 2022
Та же фамилия Same Last Name
Сезон 1 Серия 7
10 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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