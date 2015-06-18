The Astronaut Wives Club 2015, season 1

Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 18 June 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"The Astronaut Wives Club" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Клуб жен астронавтов» зрители переносятся в историческую эпоху первых космических полетов. Американская организация НАСА нацелилась на Луну и набирает космонавтов для этой небывалой по масштабам миссии. Счастливчиками становятся семеро парней, лица которых немедленно появляются на всех обложках и телеканалах. Но не меньшая ответственность ложится и на хрупкие плечи их жен. Девушки должны поддерживать своих супругов и ждать их дома во время смертельно опасных путешествий. Они привыкают быть «первыми космическими леди» своего государства, ведь их мужья становятся популярнее президента.

7.2

7.2
20 votes
7.3 IMDb

"The Astronaut Wives Club" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Launch
Season 1 Episode 1
18 June 2015
Protocol
Season 1 Episode 2
25 June 2015
Retroattitude
Season 1 Episode 3
2 July 2015
Liftoff
Season 1 Episode 4
9 July 2015
Flashpoint
Season 1 Episode 5
16 July 2015
In The Blind
Season 1 Episode 6
23 July 2015
Rendezvous
Season 1 Episode 7
30 July 2015
Abort
Season 1 Episode 8
6 August 2015
The Dark Side
Season 1 Episode 9
13 August 2015
Landing
Season 1 Episode 10
20 August 2015
