В 1-м сезоне сериала «Клуб жен астронавтов» зрители переносятся в историческую эпоху первых космических полетов. Американская организация НАСА нацелилась на Луну и набирает космонавтов для этой небывалой по масштабам миссии. Счастливчиками становятся семеро парней, лица которых немедленно появляются на всех обложках и телеканалах. Но не меньшая ответственность ложится и на хрупкие плечи их жен. Девушки должны поддерживать своих супругов и ждать их дома во время смертельно опасных путешествий. Они привыкают быть «первыми космическими леди» своего государства, ведь их мужья становятся популярнее президента.