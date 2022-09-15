В 1 сезоне сериала «Химера» в центре событий оказывается неприметный программист по имени Дмитрий из Санкт-Петербурга, который оказывается вовлечен в наркобизнес. История начинается с того, что ему срочно потребовались деньги для тяжело заболевшего маленького брата. Но легкие деньги таят в себе большую угрозу. В современном мире профессиональные хакеры и айтишники создали целую структуру, превратив распространение запрещенных веществ в высокотехнологичную индустрию. Торговля наркотиками превратилась в мощнейшую корпорацию, которая набирает обороты с огромной скоростью и калечит судьбы многих людей.