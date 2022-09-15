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Химера 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Химера
Киноафиша Сериалы Химера Сезоны Сезон 1

Химера 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Химера»

В 1 сезоне сериала «Химера» в центре событий оказывается неприметный программист по имени Дмитрий из Санкт-Петербурга, который оказывается вовлечен в наркобизнес. История начинается с того, что ему срочно потребовались деньги для тяжело заболевшего маленького брата. Но легкие деньги таят в себе большую угрозу. В современном мире профессиональные хакеры и айтишники создали целую структуру, превратив распространение запрещенных веществ в высокотехнологичную индустрию. Торговля наркотиками превратилась в мощнейшую корпорацию, которая набирает обороты с огромной скоростью и калечит судьбы многих людей.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Химера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 сентября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 сентября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
15 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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