Star Trek: Strange New Worlds season 2

Star Trek: Strange New Worlds
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 15 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"Star Trek: Strange New Worlds" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Звездный путь: Странные новые миры» капитан Пайк воссоединяется с потерянной любовью всей его жизни. Однако ситуация, в которой происходит встреча, не располагает к романтике. Женщина и ее дитя вместе с их родной планетой оказываются в смертельной опасности. Экипаж «Энтерпрайза», выполняя очередную гуманитарную миссию в космосе, вступает в рискованную игру с самым жестоким космическим пиратом квадранта. Их десантный отряд оказывается на бесплодной планете наедине с коварным врагом. Пайк предлагает свою помощь и сталкивается с неразрешенными противоречиями прошлого.

8.1
8.2 IMDb

"Star Trek: Strange New Worlds" season 2 list of episodes.

The Broken Circle
Season 2 Episode 1
15 June 2023
Ad Astra Per Aspera
Season 2 Episode 2
22 June 2023
Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow
Season 2 Episode 3
29 June 2023
Among the Lotus Eaters
Season 2 Episode 4
6 July 2023
Charades
Season 2 Episode 5
13 July 2023
Lost in Translation
Season 2 Episode 6
20 July 2023
Those Old Scientists
Season 2 Episode 7
22 July 2023
Under the Cloak of War
Season 2 Episode 8
27 July 2023
Subspace Rhapsody
Season 2 Episode 9
3 August 2023
Hegemony
Season 2 Episode 10
10 August 2023
