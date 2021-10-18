В 1 сезоне сериала «Алиби» успешный сценарист Петр Решетников открывает необычный бизнес. Он придумывает надежное алиби для неверных супругов и прогулявших работу сотрудников. У мужчины есть целый арсенал идеальных «отмазок» на все случаи жизни. При этом сам Петр счастлив в браке с красавицей Ольгой и воспитывает на редкость послушного сына Сашу. Вот только семья не знает о его странной подработке. Однажды в агентство мужчины обращается его жена. Оля не знает, что разговаривает со своим мужем, поэтому признается в измене.