Во 2-м сезоне сериала «Струны» талантливый квартет из Гнесинки вновь в полном составе. Но теперь его участники – не простые студенты, а настоящие музыканты, взрослые люди, прошедшие через множество испытаний и готовые прогрызать себе путь к успеху зубами. У каждого из ребят в жизни что-то меняется. Марк сидит под домашним арестом, используя это время для написания собственной музыки. Олег пытается смириться с новой для него ролью молодого отца, которую сложно объединять с творчеством. Наташа получает травму, последствия которой угрожают ее музыкальной карьере. А Багрицкий борется с психическими проблемами и находит новую работу.