В 1 сезоне сериала «Шоу 90-х» в центре событий оказывается обычная американская старшеклассница Лея Форман, привыкшая к веселой и гламурной жизни в мегаполисе. Однако на летние каникулы родители решают отправить ее погостить к бабушке и дедушке. Девушке приходится бросить привычную жизнь, одноклассников и парня, чтобы перебраться в далекий штат Висконсин, городок Пойнт-Плейс. Сперва местные «достопримечательности» не вызывают у Леи ни малейшего восторга. Однако все меняется, когда она обзаводится новыми знакомыми. Соседская девушка Гвен оказывается настоящей бунтаркой, а ее брат Нейт – красавчиком.