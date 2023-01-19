Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

That '90s Show 2023, season 1

That '90s Show season 1 poster
Kinoafisha TV Shows That '90s Show Seasons Season 1
That '90s Show 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"That '90s Show" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Шоу 90-х» в центре событий оказывается обычная американская старшеклассница Лея Форман, привыкшая к веселой и гламурной жизни в мегаполисе. Однако на летние каникулы родители решают отправить ее погостить к бабушке и дедушке. Девушке приходится бросить привычную жизнь, одноклассников и парня, чтобы перебраться в далекий штат Висконсин, городок Пойнт-Плейс. Сперва местные «достопримечательности» не вызывают у Леи ни малейшего восторга. Однако все меняется, когда она обзаводится новыми знакомыми. Соседская девушка Гвен оказывается настоящей бунтаркой, а ее брат Нейт – красавчиком.

Series rating

6.2
Rate 12 votes
6.3 IMDb

That '90s Show List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
That '90s Pilot
Season 1 Episode 1
19 January 2023
Free Leia
Season 1 Episode 2
19 January 2023
Lip Smackers
Season 1 Episode 3
19 January 2023
Rave
Season 1 Episode 4
19 January 2023
Step By Step
Season 1 Episode 5
19 January 2023
The Birthday Girl
Season 1 Episode 6
19 January 2023
Boyfriend Day One
Season 1 Episode 7
19 January 2023
Summer Storm
Season 1 Episode 8
19 January 2023
Dirty Double Booker
Season 1 Episode 9
19 January 2023
Kids in America
Season 1 Episode 10
19 January 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more