В 1 сезоне сериала «Последний настоящий гангстер» после того, как Трей вышел из тюрьмы за хорошее поведение, он возвращается в свой родной район. Герой шокирован тем, как изменился мир, пока он отсутствовал пятнадцать лет. Его бывшая девушка состоит в отношениях с успешным человеком, который помогает ей растить близнецов Трея, о которых ему не было известно. Он намерен наладить отношения со своими детьми и найти деньги, чтобы содержать их и себя. Для этого ему предстоит ступить на чужую территорию и вспомнить, чему он научился в тюрьме.