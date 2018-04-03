Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Last O.G. 2018, season 1

The Last O.G. season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Last O.G. Seasons Season 1
The Last O.G. 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 April 2018
Production year 2018
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"The Last O.G." season 1 description

В 1 сезоне сериала «Последний настоящий гангстер» после того, как Трей вышел из тюрьмы за хорошее поведение, он возвращается в свой родной район. Герой шокирован тем, как изменился мир, пока он отсутствовал пятнадцать лет. Его бывшая девушка состоит в отношениях с успешным человеком, который помогает ей растить близнецов Трея, о которых ему не было известно. Он намерен наладить отношения со своими детьми и найти деньги, чтобы содержать их и себя. Для этого ему предстоит ступить на чужую территорию и вспомнить, чему он научился в тюрьме.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
7 IMDb

The Last O.G. List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Pilot
Season 1 Episode 1
3 April 2018
Bobo Beans
Season 1 Episode 2
10 April 2018
Truth Safari
Season 1 Episode 3
17 April 2018
Swipe Right
Season 1 Episode 4
24 April 2018
Repass
Season 1 Episode 5
1 May 2018
Tray-ning Day
Season 1 Episode 6
8 May 2018
Lemon Drops
Season 1 Episode 7
15 May 2018
That Backslide
Season 1 Episode 8
22 May 2018
Paid in Full
Season 1 Episode 9
29 May 2018
Clemenza
Season 1 Episode 10
5 June 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more