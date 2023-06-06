Во 2 сезоне сериала «Два холма» события разворачиваются в мире будущего, где с некоторых пор живут исключительно женщины. Но теперь привычный уклад отлаженного женского быта рушится, ведь героини узнают, что на свете все еще существуют особи противоположного пола. Мэрка Елена Зоевна не собирается принимать этих «приматов» в своем тихом городке Два холма и возвращать в него патриархальные ценности. Она предлагает переселить всех мужчин в Полесье, подальше от девочек. Но становится слишком поздно: Рада уже влюблена в Геру. Правда, отношения у пары не складываются, ведь у них совершенно разные представления о мире.