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Два холма 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Два холма
Киноафиша Сериалы Два холма Сезоны Сезон 2

Dva holma 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Два холма»

Во 2 сезоне сериала «Два холма» события разворачиваются в мире будущего, где с некоторых пор живут исключительно женщины. Но теперь привычный уклад отлаженного женского быта рушится, ведь героини узнают, что на свете все еще существуют особи противоположного пола. Мэрка Елена Зоевна не собирается принимать этих «приматов» в своем тихом городке Два холма и возвращать в него патриархальные ценности. Она предлагает переселить всех мужчин в Полесье, подальше от девочек. Но становится слишком поздно: Рада уже влюблена в Геру. Правда, отношения у пары не складываются, ведь у них совершенно разные представления о мире.

Рейтинг сериала

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Оцените 7 голосов
6.2 IMDb
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Список серий сериала Два холма График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
6 июня 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
6 июня 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
13 июня 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
20 июня 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
27 июня 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
4 июля 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
11 июля 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
18 июля 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
25 июля 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
1 августа 2023
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
8 августа 2023
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
15 августа 2023
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
22 августа 2023
График выхода всех сериалов
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