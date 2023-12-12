Во 2 сезоне сериала «Сестры» продолжается история о трех девушках из провинции, которые пытаются адаптироваться в непривычном мире, овладеть новой этикой и научиться управлять мужским коллективом. Оля, Мария и Ира много лет не общались между собой и встретились после смерти отца, который оставил им в наследство автомастерскую. Девушкам пришлось забыть давние обиды и объединиться, чтобы управлять консервативными мужчинами. Напомним, в предыдущем сезоне Маша продала папин автомобиль и, по всей видимости, прогадала. Она вынуждена расторгнуть сделку. Тем временем Ира и Оля заняты своими любовными переживаниями.