В 1 сезоне сериала «Алиса» компания водителей такси переживает увлекательные приключения на дорогах вместе с голосовым помощником Алисой. Несмотря на то что события разворачиваются во времена, когда все машины уже оснащены бортовым компьютером с женским голосом, люди так и не смогли избавиться от гендерных стереотипов. Мужчины по-прежнему высмеивают женщин за рулем. Особенно не стесняются в выражениях таксисты, когда речь идет об их коллеге-женщине, подрабатывающей частным извозом. Кроме того, герои часто попадают в неожиданные ситуации на дорогах, где на выручку им приходит неизменный помощник с искусственным интеллектом.