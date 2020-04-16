Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Alisa 2020, season 1

Alisa season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Alisa Seasons Season 1
Алиса 12+
Title Сезон 1
Season premiere 16 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 5
Runtime 60 minutes
"Alisa" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Алиса» компания водителей такси переживает увлекательные приключения на дорогах вместе с голосовым помощником Алисой. Несмотря на то что события разворачиваются во времена, когда все машины уже оснащены бортовым компьютером с женским голосом, люди так и не смогли избавиться от гендерных стереотипов. Мужчины по-прежнему высмеивают женщин за рулем. Особенно не стесняются в выражениях таксисты, когда речь идет об их коллеге-женщине, подрабатывающей частным извозом. Кроме того, герои часто попадают в неожиданные ситуации на дорогах, где на выручку им приходит неизменный помощник с искусственным интеллектом.

Series rating

4.4
Rate 13 votes
4.6 IMDb

"Alisa" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Женщина за рулём
Season 1 Episode 1
16 April 2020
Машина юмора
Season 1 Episode 2
16 April 2020
Старик и автопилот
Season 1 Episode 3
16 April 2020
Паранормальное
Season 1 Episode 4
16 April 2020
Ограбление
Season 1 Episode 5
16 April 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more